Janus Henderson vergroot belang in TKH

Ja, dat is nog een oude liefde van mij, tkh heb ik een heel poosje in de porto gehad, maar het was toch een voorbijganger, leuk dividend, maar van de koers wordt je geen Warren Buffeth!!

Nou het was weer dansen met jansen, van de week, op de beurs, maandag en dinsdag heel leuk groen, woensdag en donderdag, valpartij naar rood en vrijdag zowaar toch weer terug naar groen, de opgelopen min van donderdag, kon ik zo goed als verwisselen, voor een plus op vrijdag, toch lachte het aexje me behoorlijk uit van de week, die toverde een plus van 3,86% op het bord, bijna geheel te danken aan green fryday, ik kon nog net niet de helft halen, nu ja, vergeleken met vorige week was het een top prestatie!!

Besi bracht de meeste knaken op, althans procentueel, al gingen zijn grote broeders er veel hoger van door!!

Ing kreeg wel koop aanbevelingen, maar de zeer turbulente rente nekte hem toch, daardoor bleef hij steken op ruim +1%!!

Postnl profiteert van gunstige cijfers uit het Bidenland, ik denk dat daar de omstandigheden aanzienlijk gunstiger zijn dan bij ons, postje pluste toch zo goed als 2%!!

Recykler renewi klom bijna 3%, zou die nog weinig last van de zware malaise op de oudmetalen markt hebben??

Aperam des te meer, -5,67%, zijn grote broer mittal stond helemaal onderaan in de weeklijst-9%, normaal veren ze stevig op bij zo"n bericht uit china, over sterke maatregels, om de groei aan te gaan jagen, maar bij mittal hielp dat niet veel, die deelde maar magertjes in de vrijdag pret, toch kunnen de van goedkope poetin energie profiterende chineesjes wel eens voor een ommekeer in de negatieve trend gaan zorgen, zakelijk zijn ze 10x wijzer en slimmer dan europa, ons niet in roebels willen betalen, van poetin energie, zal ons zeer duur komen te staan, de kranten staan er vandaag vol van, als europa niet ten halve keert, maar tot aan de winter, ten hele dwaalt, dan kan je de europeanen, van de winter, tot in china toe horen janken!!

Ook olie gaat gebukt onder recessie angst, veel beleggers en nog meer die kortzichtige analistjes, zouden het verhaal van value jagers eens moeten lezen, dien aangaande, daar hebben ze wel kwaliteits analisten in huis, het deed mij gisteren besluiten om shelletje, licht rood staande op 23,61 bij te kopen, toenemende moeite om de productie nivo's te halen en straks weer het wegvallen van strategische voorraden, zal de olieprijzen in alle gevallen onderstutten, shell blijft gewoon een veilige belegging, hoog winstgevend, leuk div rendement en forse eigen aandelen inkoop, houden hem zeer begerenswaardig, bovendien is hij in deze tijd van herstartende kolencentrales, ook nog eens een keer de wijd en breed klimaat vriendelijkste olieboer met zijn enorme, minder vervuilende gas productie!!

Als china de boel niet gaat redden, dan gaan we bijna zeker fors onderuit, het koersbord bij Dalm bevestigt dat, ook koper begint te zakken, nu koper zit zo goed als overal in, die daling voorspelt niet veel goeds, dat zullen de komende vooruitzichten wel laten zien!!

Vandaag opnieuw grote drukte op de groentetuin, de doperwten plukken, voor de merels het doen, dan winterkost poten, heerlijke vitaminen en mineralen rijke boerenkool want Ernst is weer behoorlijk somber!!

De rustdag, morgen, is altijd een heerlijke verademing, los van al het aardse en nietig gewemel, de blik naar boven, genieten van eeuwig rijk makende genade, door het WOORD en vol dankbaarheid de preek, prachtig omlijsten met dubbel stemmige lof en dank Psalmen!!

Maandag hoop ik dat het opwipje van vrijdag geen 1dagsvlinder is, maar een duurzame uptrend gaat inzetten, alle koersen kunnen wel een tikje hoger!! SJALOOM!!!