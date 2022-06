HAL lanceert bod op Boskalis

quote: keljans 123 schreef op 24 juni 2022 09:37: niet blijven piepen, aandeeltjes weg. volgende hoofdstuk

niet blijven piepen, aandeeltjes weg. volgende hoofdstuk

.... en zo houd je opportunisme van partijen als HAL (en dan geef ik ze niet eens ongelijk) in stand. Als kleine belegger sta je nergens. Ik heb me verdiept in het bedrijf voor ik instapte en had een langer termijn voor ogen dan we nu toe worden geforceerd. Ik had dit graag in mijn pensioenportfolio gehouden, vanwege toch ook dividenden, maar ook vanwege overtuiging dat Boskalis een partij is die een positieve positie in de klimaattransitie in kan gaan nemen, in zoverre dat ze daar niet al mee bezig zijn. Ik had dat met alle plezier nagelaten aan mijn kinderen later.Ik vind het jammer dat zo'n bedrijf van het Damrak gaat verdwijnen. Als kleintje kan ik hier niks tegen doen, frustreren doet het me wel. Weg tijde en moeite door een veel te laag bod (als je de horizon in acht neemt waar ik het over heb). Dit had een positie moeten blijven in een rustig hoekje van mijn portfolio. Dank u wel HAL.