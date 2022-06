Oekraine officieel kandidaatlid EU

Ik gun het de Oekraïners van harte. Maar we hebben ook Moldavië en nog een aantal andere landen.Hoe denkt u dat de verdeling van het EU geld zal gaan?Het “rijke” Westen kan meer gaan betalen in vergelijk met de daar armere landen.Je ziet maar dat o.a. Hongarije profiteert van EU geld, door een aftands spoor met treintje weer in orde te maken.Ga ik daar elke morgen vroeg voor mijn bed uit….En Ursula maar lachen en beloven, zonder enig mandaat van de EU bevolking! Schande is het. De roze wolken brigade in Brussel naait ons strak in het pak!Na hen de zondvloed.