Barclays verhoogt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 92,00 naar 93,00 euro met handhaving van het Onderwogen advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de Britse bank. Barclays verwacht dat de resultaten over het tweede kwartaal een voortzetting zijn van de zeer positieve trend in het eerste kwartaal. De bank wees daarbij op eerdere prijsverhogingen in de eindmarkt van de brouwer, die gevolgd worden door een tweede ronde. Verder was het weer rondom Pasen gunstig. Daarnaast profiteert Heineken van de heropening van de horeca in met name Azië en Europa. Barclays raamt de omzet over het eerste halfjaar van 2022 op 13.154 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (EBIT) van 2.076 miljoen euro. De halfjaarcijfers zijn gepland voor 1 augustus. Het aandeel Heineken noteerde donderdag op een nipt groen Damrak 2,2 procent hoger op 88,90 euro. Bron: ABM Financial News

