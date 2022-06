ASML en ASMI verliezers in lagere AEX

Chippers waren de laatste tijd vooruitgelopen op de overige aandelen en worden nu dus ook iets harder afgestraft. Deze daling heeft niets met de bedrijven an sich te maken, we zitten nu eenmaal in een bear market.



Voor de toekomst maak ik me totaal geen zorgen. Als je bijv. naar ASML kijkt:



- Er is nog steeds een schreeuwend tekort aan chips.

- ASML is de marktleider en zal dit in de toekomst alleen nog maar versterken (op EUV gebied hebben ze geen concurentie)

- De verwachte groei is onaangetast



Dus voorlopig blijf ik vrolijk bijkopen en leg ik alles op de plank.



Succes iedereen.