Nieuwe fabrieken Tesla lijden grote verliezen

quote: robrdam schreef op 23 juni 2022 08:03: En meneer Musk vindt dit geen koersgevoelige informatie die hij met alle aandeelhouders dient te delen?

Het interview is wel uit zijn verband getrokken. Allereerst is het een interview in een club met Tesla eigenaren. Ten tweede is het al bekend dat er minder geproduceerd is in Q1 dan verwacht door de lockdowns in Shanghai en supplychain issues. Tesla loopt hierdoor miljarden aan omzet mis, maar ze gaan wel gewoon een positief kwartaal draaien in Q1. Voor miljarden schulden en verliesgevende elektrische auto’s moet je toch echt bij de concurrenten zijn.