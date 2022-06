Rode opening in het verschit voor de Europese beurzen

quote: Remykat schreef op 22 juni 2022 07:21: Beste, dat geloof je toch zeker zelf niet. Beurzen dalen nog zeker met 15% tot aan september. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mega rash, let maar op zodra er nieuwe winstwaarschuwingen komen, en die komen er echt wel. Goudprijs zal enorm gaan stijgen, Mijn aandelen dubbel zo hard. Tijd van gratis geld is voorbij. We gaan het zien..

Beste, dat geloof je toch zeker zelf niet. Beurzen dalen nog zeker met 15% tot aan september. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mega rash, let maar op zodra er nieuwe winstwaarschuwingen komen, en die komen er echt wel. Goudprijs zal enorm gaan stijgen, Mijn aandelen dubbel zo hard. Tijd van gratis geld is voorbij. We gaan het zien..

Bij een mega crash zakt de goudprijs altijd eerst mee en pas erna komt er die stijging.Met hogere langetermijn rentes in de us zal er geld uit aandelen gaan en de dj index kan best naar 25-26k tegen december maar een echte crash op de beurzen daar is een grote extra trigger voor nodig die de financiële sector raakt en die is er voorlopig nog niet.