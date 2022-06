Relatief rustige agenda voor komende beursweek

De interesse vooor ABN AMRO dient m i als heel serieus te worden genomen.....Waarom...Voormalig voorzitter van ING Group Michel Tilmant is lid van de board van BNP Parisbas. Indertijd is Fortis onderdeel gaan vormen van BNP Parisbas. Voor/tijdens de financiele crisis was er vanuit ING interesse ABN/AMRO over te nemen.Helaas bleek door wat ongelukkige boekhoudkundige keuzes dat ING ook een robleem had dus dat idee ging niet door..



Denk dat het voor ABN/Amro een goede oplossing zou zijn ...om dan toch samen met Fortis een stevige Benelux bank te gaan vormen...met wereld wijde toegang middels BNP Parisbas.