Teslin vergroot belang in TomTom

Artikel 6 juli 2017, www.financialinvestigator.nl/nl/nieuw... "Darlin en Todlin hebben momenteel samen 15 kleinere Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in portefeuille, waarin de fondsen belangen hebben van ten minste 5%. Teslin Participaties wil minimaal tien bedrijven in portefeuille hebben en streeft naar belangen met een omvang tot 30%. “Wij willen een prominentere grootaandeelhouder zijn bij de kleinere en middelgrote beursgenoteerde bedrijven waarin we investeren”, zegt Hein van Beuningen, directielid van Teslin Capital Management, de beheerder van Teslin Participaties."en"Todlin en Darlin worden participanten in de coöperatie Teslin Participaties. In deze opzet is het mogelijk om nieuwe investeerders aan te trekken, waardoor de belangen in de portefeuille kunnen worden uitgebreid. De portefeuille van Teslin Participaties bestaat momenteel uit belangen van meer dan 5% in Accell, Accsys, Acomo, BESI, Beter Bed, Brill, ICT, Kendrion, Nedap, Neways, Ordina, Reesink, Sligro, Stern en TKH. Van de bedrijven in de portefeuille van Teslin Participaties beheert Teslin Capital Management bij acht bedrijven een belang van tussen de 5% en 10% en bij zeven bedrijven een belang van meer dan 10%."Let even op Accell, een andere recente target van Teslin, waar ze nu met behulp van KKR de aandeelhouders uitkopen.Gezien de sterke onderwaardering bij TomTom zullen ze nog wel even doorgaan met het vergoten van hun belang. Wat ze nu al kunnen oppikken, hoeven ze straks niet meer met allerlei procedures te doen. Dat zullen ze bij Accell wel hebben geleerd.