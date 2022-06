Update: KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor financiële impact maatregelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor de financiële impact van de maatregelen die de luchthaven donderdag heeft afgekondigd maar verwacht niet dat bestaande boekingen op grote schaal geannuleerd moeten worden. Dit meldde de Nederlandse tak van Air France-KLM donderdag in reactie op de plannen van Schiphol. Als gevolg van het tekort aan beveiligingspersoneel heeft de luchthaven aangekondigd dat aanvullende maatregelen worden genomen tijdens de zomerperiode van 6 juli tot en met 28 augustus. Daarbij worden honderden vluchten per dag geschrapt. Daarmee moet de situatie op de luchthaven beheersbaar en veilig blijven voor passagiers en medewerkers. KLM onderschrijft de noodzaak hiervan maar benadrukt ook "dat het gedwongen reduceren van het aantal lokaal opstappende passagiers zeer ongewenst is en eenmalig en kortstondig moet zijn. Het kan niet zo zijn dat de gebruikers van de luchthaven structureel opdraaien voor de capaciteitsproblemen van Schiphol." KLM is "principieel tegen deze Schipholmaatregel" maar werkte tot nog toe mee aan het onder controle krijgen van het probleem. De luchtvaartmaatschappij wil passagiers zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de maatregelen tijdens de zomerperiode. Daarom werkt KLM mee met het beperken van het aantal lokaal opstappende passagiers om de druk op de beveiliging op Schiphol gedurende de piekperiode te verminderen. Verder vindt KLM het belangrijk dat zoveel mogelijk reeds geboekte passagiers op vakantie kunnen, zei het bedrijf donderdag. "Dit kan onder andere door een limiet te stellen aan het aantal tickets dat nog wordt verkocht met vertrek vanaf Schiphol gedurende deze periode. Op deze manier wordt het aantal lokaal opstappende passagiers beperkt." Verder blijft KLM vluchten spreiden, aldus het bedrijf. In een reactie laat easyJet weten dat het op de hoogte is van de capaciteitslimiet die is aangekondigd door Schiphol. De Britse prijsvechter "wacht op verdere details van de slotcoördinator om te begrijpen wat dit gaat betekenen voor onze operatie." Easyjet is de tweede grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol met een marktaandeel van 11 procent en een Europees netwerk van meer dan 40 bestemmingen. Update: om reactie easyJet toe te voegen. Bron: ABM Financial News

