AEX diep in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdagochtend flink lager na de renteverhoging van de Fed woensdagavond. De aanvankelijk positieve reactie op Wall Street lijkt toch om te slaan naar negatief.

De AEX daalde 2,6 procent to 645,95 punten.



Woensdag steeg de Amsterdamse beurs nog 1,6 procent, in afwachting van de Fed.

Wall Street reageerde woensdag positief op het rentebesluit, maar de futures wijzen inmiddels alweer op een fors lagere opening voor de S&P500 index met een min van 2,4 procent.



Voorzitter Jerome Powell waarschuwde dat er in juli weer zo'n grote renteverhoging kan komen, hoewel 75 basisputen niet gebruikelijk wordt, benadrukte hij.

"Wij achten de kans op een Fed-renteverhoging met nog eens 0,75 procentpunt in juli wel groot", stelde ING donderdag. De FedWatch Tool van CME geeft aan dat de kans op een dergelijk verhoging ruim 80 procent is.

De Fed-bestuurders rekenen zelf op een rentestand van 3,4 procent eind dit jaar. Dit is nog altijd lager dan de 3,75 procent die de markt heeft ingeprijsd, aldus ING.

In Europa daalden de verschillen tussen staatsleningen van Duitsland en die van landen met een hogere staatsschuld zoals Italië, na de aankondiging van de Europese Centrale Bank dat er wordt gewerkt aan een instrument om te voorkomen dat grote renteverschillen instabiliteit in de muntunie veroorzaken.

De Italiaanse tienjaarsrente daalde woensdag met 36 basispunten tot 3,82 procent, terwijl de Duitse bunds 11 basispunten daalden tot 1,64 procent. Vandaag lopen de rentes echter weer op.

De Britse beurs verloor terrein in afwachting van een rentebesluit van de Bank of England. Onlinekledingverkoper Asos kelderde zelfs met 27 procent, na een winstwaarschuwing.

In Nederland liep de werkloosheid in mei op van 3,2 naar 3,3 procent. Daarnaast blijven de autoverkopen dalen, meldde brancheorganisatie ACEA. Er werden in mei 7 procent minder auto's geregistreerd dan een jaar eerder. Vergeleken met april was de afname van de autoverkopen in Duitsland en Frankrijk wel duidelijk minder groot.

De olieprijs maakte pas op de plaats. een julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie was vrijwel ongewijzigd op 115,27 dollar.

De euro stond op 1,0408 dollar.

Bedrijfsnieuws

Alle aandelen in de AEX stonden op verlies. KPN en Ahold Delhaize hielden het verlies beperkt tot minder dan een half procent.

Halfgeleiderbedrijven Besi en ASMI leverden fors in. Besi daalde 7,6 procent en ASMI 5,5 procent.

Ook Philips moest eraan geloven en verloor 9 procent. UBS heeft het aandeel op de verkooplijst gezet, omdat er mogelijk meer slecht nieuws in het vat zit en meer taxatieverlagingen dreigen.

Prosus leverde 5,4 procent in. De techinvesteerder verwacht in het afgelopen boekjaar een stevige winst per aandeel te boeken, dankzij de verkoop van een miljardenbelang in Tencent, maar zonder die desinvestering zal het operationele resultaat met een dubbelcijferig percentage dalen. Degroof Petercam vindt de boekwinst grotendeels irrelevant en wil vooral meer horen over de winstgevendheid van de niet-beursgenoteerde deelnemingen van de internetinvesteerder.

AkzoNobel daalde 4 procent. ING en Credit Suisse verlaagden hun koersdoelen voor Akzo, nadat de verfgigant eerder deze week met een winstwaarschuwing kwam.



Onder de Midkap-fondsen was Boskalis de enige stijger en Air France-KLM de grootste daler, met Aalberts.

In de AScX daalde Eurocommercial Properties bijna 10 procent vanwege een ex-dividend notering. Hier was Ebusco de enige plus.

Euronext steeg 3,5 procent na een adviesverhoging door JP Morgan en was daarmee een uitzondering. De Amerikaanse bank vindt het beursbedrijf koopwaardig.

Sif kreeg een opdracht voor een windmolenpark in de Noordzee. Het aandeel verloor toch 2 procent.