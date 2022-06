ECB schiet zuidelijke landen te hulp

Dat Duitsland en de goed draaiende noordelijke economieën dit maar blijven pikken is ongehoord! De EU is faliekant mislukt, zal in geen eeuw integreren. Op zijn minst moet er een Neuro en Zeuro komen, we laten ons voor eeuwig gijzelen door de knoflook landen, evident. Hoog tijd dat er EU sceptici aan het roer komen in de noordelijke lidstaten en deze misstanden gaan oplossen. Leuk zo'n EU handelsblok met steeds wisselende spelregels die het zuiden per definitie bevoordelen. Lekker relaxed en vroeg met pensioen, laat die sukkeltjes uit het noorden maar stressen...