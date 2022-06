Barclays verhoogt koersdoel Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 90,00 naar 92,00 euro, maar handhaafde het Onderwogen advies op het aandeel.

Heineken kampt volgens de Britse bank met een flinke hoeveelheid tegenwind, die ervoor zorgt dat het aandeel slechter zal presteren dan dat van concurrenten AB InBev en Carlsberg.

In vergelijking tot de concurrentie heeft Heineken de meeste blootstelling aan de Europese consument. En daar zijn de vooruitzichten volgens Barclays nu net het slechtst en dat is ongunstig voor de horeca-omzet. In het VK heeft Heineken veel pubs en in de EU veel zakelijke omzet.

In Latijns-Amerika, met name Mexico, zal Heineken marktaandeel verliezen aan AB InBev, denken de analisten. De rivaal rolde als eerste zijn digitale platform uit en zal daar de vruchten van plukken.

In Nigeria kampt Heineken volgens de bank met de armoede van de bevolking in combinatie met de snel stijgende voedingsprijzen. Dit is een ongunstig scenario voor Heineken, dat in het Afrikaanse land vooral in de top van het premiumsegment aanwezig is. Dat maakt de Amsterdamse brouwer kwetsbaar.

De overname van het Zuid-Afrikaanse Distell wordt door Barclays niet goed begrepen, zeker omdat Heineken afscheid zou willen nemen van de wijn en sterke dranken. En aangezien beide bedrijven heel grote spelers in cider zijn, zou dit wel eens voor mededingingsproblemen kunnen zorgen, aldus de analisten.

Daarbij is Heineken stevig gewaardeerd in vergelijking tot sectorgenoten, met een premie van 16 procent en 20 procent boven het eigen historisch gemiddelde. Barclays waarschuwt dat Heineken de margedoelstelling voor 2023 mogelijk zal moeten loslaten, omdat de brouwer niet eindeloos de prijzen kan blijven verhogen om te hogere kosten op te vangen, zeker nu het consumentenvertrouwen onder druk staat.

"Onder deze omstandigheden zien we meer kansen in zowel AB InBev als Carlsberg", concludeert Barclays.