Brits gokbedrijf koopt Nederlandse BetCity

quote: M357 schreef op 14 juni 2022 15:14: Gaat niet gebeuren. Overal waar de staat aan kan verdienen gaat gewoon door ook als het ten koste van haar eigen burgers gaat b.v. alcohol, sigaretten en sinds kort gokken. Kennelijk maakt het de staat ook niet uit wat het de samenleving kost aan gezondheidszorg etc. want dat betalen de burgers via belastingen en premie ziektekosten. Het verdienmodel van de staat is dus voor haar een win win namelijk wel de lusten maar niet de lasten.

Gaat niet gebeuren. Overal waar de staat aan kan verdienen gaat gewoon door ook als het ten koste van haar eigen burgers gaat b.v. alcohol, sigaretten en sinds kort gokken. Kennelijk maakt het de staat ook niet uit wat het de samenleving kost aan gezondheidszorg etc. want dat betalen de burgers via belastingen en premie ziektekosten. Het verdienmodel van de staat is dus voor haar een win win namelijk wel de lusten maar niet de lasten.

Wat een complete lariekoek. Het is wel duidelijk dat je nog niet eens een kwartier de moeite hebt genomen je in te lezen in de materie. Dat had je namelijk geweten hoeveel ontmoedigingsbeleid er vanuit de overheid is gevoerd ten aanzien van tabak, alcohol en gokken. Het vrijmaken van de gokmarkt is een gevolg van het feit dat burgers massaal via het internet zijn gaan gokken bij buitenlandse spelers.