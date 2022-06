Olieproductie Libië valt vrijwel stil - media

Op het totaal per dag maakt dit helemaal niets uit bovendien is er geen tekort aan olie maar is het de handel die de prijs opdrijft net als bij graan. Wanneer ziet de regering eens in dat wij allemaal voor de gek worden gehouden en de ballenbak ingaan door het gedrag van een paar grote partijen die in olie, gas en graan handelen. De kortzichtigheid en gebrek aan visie om hier iets aan te doen doet gewoon pijn.