misschien wel omdat de Amerikanen wel weten wat noodzakelijk is. Investeren in wat er toe doet. (IT, elektrisch rijden, goed Leger) Wat is de euro nog? een economie die zich druk maakt over CO2 en zichzelf uitmoord. i.p.v. pas meedoen als iedereen meedoet aan het klimaatakkoord. Over een paar jaar is de euro niks meer.