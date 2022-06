Valuta: dalende euro door te late reactie ECB

"Verwacht wordt dat de ECB in het derde kwartaal een faciliteit zal aankondigen om de spreads op staatsobligaties te beheren"



Benieuwd hoe dat eruit moet gaan zien, het klinkt namelijk verdacht veel als monetaire financiering. De markt voor Z-Europese obligaties is in feite geen vrije markt meer, maar een door de ECB gemanipuleerd monetair financieringssysteem die de incompetent gevoerde en corrupte Italiaanse en Griekse overheidsfinanciën moet redden. Het lijkt er dus steeds meer op dat de stammenstrijd bij de ECB gewonnen is door de Zuid-Europeanen, zonder twijfel een belangrijk gevolg van Franse dominantie binnen de ECB en de Duitsers die dat laten gebeuren. De inflatie gaat niet meer weg met dit absurde monetaire beleid, zeker niet gezien de kwetsbare energiesituatie van Europa. In Oost-Europa zijn ze ondertussen hun democratische bestel aan het afbreken, iets wat de Europese Commissie en de Europese Raad ook al jaren laten gebeuren. Ik was altijd een gematigd voorstander van Europese integratie maar de puinhoop die ze er nu van maken doet vermoeden dat de rotzooi alleen maar groter gaat worden.