Valuta: rentebesluit ECB bepalend

Nou, om de geest in de fles te houden zouden ze vandaag ook in de eurozone de rente moeten verhogen mijn inziens. Veel te lang hebben we de compressor op de lekke band gezet. Deze had moeten worden geplakt --> hervormingen ipv kunstmatig op druk houden. Hoog tijd dat kapitaal weer geld (rente) gaat kosten, juist zodat mensen het vertrouwen in de munt niet kwijtraken. Dat dit ten koste gaat van de, kunstmatig, geïnflatteerde assets zoals aandelen en huizenprijzen is mijn inziens ondergeschikt aan het vertrouwen in de munteenheid.