Video: beursexperts erg optimistisch voor juni met ASML en Aegon als favoriet

Nou, de experts zitten er de laatste tijd, nogal eens stevig naast, ik denk dat ze nu op het podium gaan komen, op de 1e plaats voor miskleunerij!!

De grote kranten waarschuwen vandaag, voor een welhaast onvermijdelijke recessie, als de omstandigheden, niet zeer snel veranderen en wie zijn oogjes een beetje open heeft en een klein beetje kan rekenen, die stemt direct in met het in de kranten gevreesde doemscenario!!

Asml is zeker een topper, maar als de rente stevig omhoog gaat en die noodrem, gaat zeker gebruikt worden, dan zie je asml al in het voorportaal stevig zakken, aegon heeft een stevige rally achter de rug, dus is het een stuk moeilijker om nog hoger te gaan,!!, shell afdanken, als de olie naar nieuwe toppen gaat stijgen en als lng, 1 van de parade paardjes van shell, wereld wijd, niet aangesleept kan worden en daarmee giga duur wordt, dan is afdanken van shell bijna zeker, de oorzaak, dat de heertjes experts, op plaats 1, van het miskleun podium komen!!

Nog altijd valt de schade op de beurs mee, de aex verloor 0,2% en ik kon die amsterdammers de hand geven, want bij mij daalde de porto waarde even veel!!

Dat het sentiment rond shell weer dalende is zie je al 14 daag, je bent in de 2e kamer populair als je schreeuwt, dat ze die vieze olieboeren extra moeten belasten, ze vergeten gemakshalve maar dat hun kleding met behulp van shell producten wordt gemaakt, dat de buitenkabels van hun fietsremmen, ook made by shell zijn en zo kan ik nog wel een uur doorgaan, dat populaire gejouw, doet de koers van shell geen goed, hij moest 1,2% prijsgeven, aperam maakte dat verlies een heel eind goed, de fusie geruchten, deden de koers, aanvankelijk, wild steigeren, maar toen uiteindelijk veel leeuwen en nog meer beren, op dit pad gezien werden, liep de winst weer een heel stuk terug, toch steeg hij 3,93% en als die gouden greep, toch gerealiseerd kan worden, dan kan de k/w naar de 10 en daarmee de koers naar 60€!!

Bij Dalm wordt het een heel stuk onhandiger om oud rvs in te leveren, ons achterlijke rare boevenbankje accepteert geen contant geld meer, een hoop lastig gedoe, nu ja, van rabo kan je niet anders verwachten, 0% service, veel stom gedoe en torenhoge tarieven, dat is hun specialiteit!!

Kpn ging mega veel voorwaarts +0,12%, als je naar de andere grotes in de aex kijkt, niet eens zo gek!!

Post nl kan ook gerust de stormbal hijsen, het AD, meldde een forse teruggang voor web en online en daarmee pakketten en terugkeer naar de gezellige winkelstraten, voeg daarbij, de trammelant rondom sandd en je hebt een ideale mix voor zakken, dat deed hij op voorhand ook al -2,03%!!

Dat andere slechte bankje; ing ging wel leuk hoger +1,61%, het zou ze sieren, als ze zo'n rente percentage weer eens aan hun klanten gaven, nu denken ze bankeigen, alleen aan zichzelf!!

De kleinste chipper leverde wel de grootste prestatie, van de week +1,14%, zijn k/w verhouding, steekt natuurlijk wel gunstig af tegenover die dure a chippers en richting de aandeelhouders is besi met stip, de vriendelijkste chipper!!

Vuil bestaat bijna niet meer, het heet tegenwoordig; renew(i)bare grondstof, die recyklers stegen maar eventjes 2c en daarmee 0,25%!!

Vandaag weer veel werk op de tuin, de laatste bonen leggen, voor broodnodige eiwitten, kool uitplanten, voor kalk, veel vitaminen en mineralen en schoonschip maken voor het andere hard groeiende spul, want als je onkruid de kans geeft dan stopt de groei, op de beurs moet je onkruid ook tijdig wieden, om fabelachtige rendementen te halen!!

Voorsorteren op terugkerende corona is op de tuin een goede strategie, vroegtijdig inspelen op kansen, verzekert op de beurs succes!!

Morgen mogen we samen de komst van de Heilige Geest herdenken, als je Hem het stuur, roer, van je levensschip in handen geeft, verzekert dat niet van een kalme reis, maar zeer zeker wel een behouden aankomst,voor allen die op Zijn kompas varen geldt, als ze hun hoofd voorgoed neerleggen; overleden, dat is; over het lijden heen, eeuwig dankbaar en gelukkig!!

Maandag hoop ik, dat de volgens het AD, doodzieke poetin, als laatste een goede daad doet en zijn wreedheid staakt, de hele wereld zal hem dankbaar zijn, ook de beleggers en beleggerinnen, want dan gaat vriend aex zo naar de 800 punten!!, SJALOOM!!!