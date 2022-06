'Tesla wil personeelsbestand terugbrengen'

Tesla moet hoognodig met nieuwe modellen komen en een dealernetwerk opbouwen. Over de eerste vier maanden van dit jaar verkocht Tesla in NL maar 588 auto's (0,58%). Dat is heel weinig. De concurrentie zit niet stil.

Zonder enige service en dealers ga je het nmm niet redden.

Gisteren was ik nog bij een grotere VW-dealer in de Randstad. ID4 etc staan daar in de showroom. Je kunt erin zitten, bekijken, rijden, erover praten met iemand die gewoon naast je staat etc. En als er iets is krijg je service vlakbij huis.

Daar kan Tesla op deze manier onmogelijk van winnen.