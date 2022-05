Duitse inflatie loopt harder op

Er zijn natuurlijk heel veel producten niet gestegen. Ik werk in een sector waar we al enkele jaren geen prijsverhogingen hebben. Hoe lang dit gaat doen weet ik niet (want we krijgen ook vertragingen in leveringen). Maar wij horen nu dus wel bij de grote 0% groep.



Daarnaast dalen ook producten. Zo is bv bouwhout ook gedaald (waar het vorig jaar juist extreem steeg, en weer daalde). Dat alleen forse stijgers genoemd worden betekend niet dat er geen sectoren onder de 7% inflatie zitten wat het gemiddelde weer doet dalen.



Maw, we worden waarschijnlijk niet besodemieterd met de cijfertjes.