Update: Accsys wil 20 miljoen euro ophalen

(ABM FN-Dow Jones) Accsys wil aandelen uitgeven om 20 miljoen euro op te halen. Dit maakte de houtveredelaar woensdagochtend bekend, tegelijk met een update over de omzetontwikkeling. De aandelen zullen tegen 1,45 euro per stuk uitgegeven worden. Met de opbrengsten van de emissie wil het bedrijf de balans versterken, de liquiditeit verhogen en de capaciteitsuitbreiding in Arnhem afronden. Bestuurders Stephen Odell, Nick Meyer en CEO Rob Harris zullen gezamenlijk voor 230.000 pond inschrijven op de emissie. De houtveredelaar kwam ook met een handelsupdate over het afgelopen gebroken boekjaar. Accsys zag in het jaar dat eindigde op 31 maart de omzet uit Accoya met circa 15 procent stijgen tot 105 miljoen euro. Volgens het bedrijf is er sprake van een aanhoudend sterke vraag naar Accoya. De verkoopvolumes maakten een pas op de plaats, vooral vanwege capaciteitsbeperkingen en het tijdelijk stilleggen van de productie in Arnhem vanwege de installatie van R4. Accsys wist met hogere prijzen de significante stijgingen in de grondstofprijzen op te vangen in het vierde kwartaal. De EBITDA bleef zich conform verwachting ontwikkelen, aldus het bedrijf. Aan het einde van het jaar had Accsys 27 miljoen euro aan schulden. Eind april had het bedrijf circa 8 miljoen euro in kas. Op 30 juni komt het bedrijf met volledige resultaten over het afgelopen boekjaar. Het aandeel Accsys sloot dinsdag op 1,62 euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

