Correctie: Air France-KLM wil 2,3 miljard euro ophalen

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM wil met de uitgifte van ruim 1,9 miljard nieuwe aandelen krap 2,3 miljard euro ophalen om de balans te versterken en de ontvangen staatshulp versneld terug te betalen. Dit maakte de Franse-Nederlandse luchtvaartmaatschappij dinsdagochtend bekend. Aandeelhouders kunnen voor elk aandeel Air France-KLM dat zij hebben, inschrijven op drie nieuwe aandelen. De inschrijvingsprijs is 1,17 euro per nieuw aandeel en de zogeheten TERP bedraagt 2,345 euro per aandeel. Er zal onder meer 1,7 miljard euro worden besteed aan het afbetalen van coronasteun, terwijl de luchtvaartmaatschappij in de komende kwartalen ook uitstaande schulden bij de Franse staat wil aflossen. Air France-KLM herhaalde dinsdag de doelstelling voor 2023 van een schuldratio van 2,0 tot 2,5. De Franse en Nederlandse staat doen beide mee aan de kapitaalverhoging, om ervoor te zorgen dat hun belang in de luchtvaartmaatschappij gelijk blijft. Daarvoor heeft Nederland nog wel toestemming nodig van het parlement. Zoals op 18 mei al werd aangekondigd, zal CMA CGM een nieuwe referentieaandeelhouder en strategische partner worden. Ook China Eastern Airlines en Delta Air Lines zullen deelnemen aan de emissie. Correctie: om juiste aantal aandelen te noemen. Bron: ABM Financial News

