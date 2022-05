TKH bouwt nieuwe kabelfabriek in Eemshaven - media

Wat een kutland is dit toch. Rot toch op met je stikstof.

We bedenken een papieren norm voor "de natuur" en daar moet alles voor wijken. Omdat er door een teveel aan stikstof kennelijk de verkeerde plantjes groeien in natuurgebieden, vinden mensen die daar (zeggen ze zelf) voor door geleerd hebben.

Voor het gemak wordt even vergeten dat er geen oorspronkelijke natuur in Nederland is (naar mijn bescheiden mening is alle natuur in Nederland historisch cultuur landschap, zoals de hei, en de naaldboombossen waarbij het hout voor de mijnen nodig was, en veenafgravingen zoals de weerribben). Alle echte natuur is door onze voorouders als vakkundig vernietigt in de prehistorie. Anders konden we ook niet in dit moeras wonen. Vooruit, als er iets in de buurt komt van "echte natuur", dan de Waddenzee. Maar kennelijk is dat geen natura 2000 gebied, dus daar mag je wel een fabriek naast bouwen.

Gestoord, en niemand die zich er druk om maakt.