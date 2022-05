Beursupdate: AEX op Wall Street

Nou, die update, ziet er voor mij niet zo vrolijk uit, shelletje noteert het minste in de plus, nu ja, altijd nog plus, dat is al een wonder, als je ziet, hoe voor de zoveelste keer wall street diep wegzakte, maar nu sloeg blijkbaar de koopjes honger, het laatste uur toe, velen denken, dat we nu wel zo ongeveer op de bodem zitten, ik ben altijd een optimist, maar deze visie gaat mij aan veel te veel naar beneden drukkende zaken voorbij, ik denk dat de echte narigheid pas na de vakanties komt, dan is het geld op, de zeer hoge energie kosten worden dan echt voelbaar en albert hein doet gouden wikkels om zijn koopwaar, dan schrik je niet zo heel erg van wat alles dan kost, ik kijk somber naar de nabije toekomst!!

Van de week had ik zeker geen reden tot mopperen, het lijkt er op dat ik postnl, te vroeg heb gemarginaliseerd, maar de verwisseling naar shell en aperam, leveren direkt al leuk dividend op terwijl de koers van beiden ook leuk voorwaarts gaat; shell +2,05% en aperam+4,75%, dus al met al mis ik niet veel en er zijn er die denken, dat er een prachtig bod op postnl komt, dat moet ik eerst zien, die bloedzuiger heeft alles klaar gezet om direkt te reageren en dat doet hij, denk ik, als post nl met stevig teleurstellende cijfers komt, het volgende kw, dan zal hij gelijk proberen, voor een koopje toe te happen, een verhaaltje in de steil van Elon Musk met twitter, ik heb natuurlijk ook geen glazenbol, dus kan ik het mega mis hebben, maar ik heb een uitgesproken hekel aan die bloedzuigers, vroeger moesten we er als opgroeiende rivierjeugd, al voor uitkijken, op de beurs gaan zij er met de poet van hun slachtoffers vandoor en krijgen de aandeelhouders de lege schil!!

Aperam kwam best goed weg van de week, amg nog beter, tata steel geeft een enorme bonus aan het personeel, ze hebben een topseizoen achter de rug, nou arcelor niet minder, bij Dalm wordt de oud metalenpret wel een heel stuk minder vele metalen zijn 25-30% naar beneden getuimeld en dat is nu juist de reden van mijn somberheid; dit wijst op een sterk terug lopende vraag naar alle metalen, dat deugt niet, wat ik je brom!!

Het goedkoopste chipje deed het vele malen beter dan zijn veel duurdere grote broers, de duurste liet 4,66% gaan, nummer 2 ging 3,87% nat, terwijl besi toch nog een plusje van 0,50% op het bord toverde, bij aandelen met heel veel gebakken lucht in de koersen, zie je er veel uitlopen, kijk maar eens naar ayden!!

Degelijke kwaliteit houd wel zijn waarde, groeit zelfs tegen de verdrukking in, kpn pluste 1,91%!!

Nou, die 1 na beste bank van europa, abn kreeg ongenadig harde slaag -11,10%, de beste, ing zorgde ook voor een sprookje, die ging1,01% omhoog!!

De toprecykler renewi ging ook 1,8% voorwaarts, maar of dit houdbaar is weet ik niet, gezien de valpartij bij Dalm!!

Al met al kon ik het aexje toch royaal uitlachen ik kon zijn min, ruimschoots verwisselen voor een plus!!

Veel werk op de tuin vandaag, het heeft heerlijk geregend, dan groeit alles letterlijk als kool, helaas het onkruid ook, als je dan niet fors ingrijpt dan verstikt dat onkruid alles en mislukt je oogst, nu op de beurs moet je ook geregeld wieden en snoeien, stilvallend, of, nog erger, verliezend spul moet je vroegtijdig elimineren, ik ga bij 10% verlies opletten en bij 20% verlies neem ik geheel, of gedeeltelijk afscheid van zo'n blindganger, op elke schommeling reageren is dom, daar worden de grootste verliezen mee gemaakt op de beurs!!

Morgen is het de laatste zondag, voor de Hemelvaart van de HEILAND, het is echt een Godswonder, dat HIJ niet met het uitspreken van een grote vloekspreuk afscheid nam van de aarde, zo alles bedroevend had de aarde ZIJN heerlijke liefde beantwoord, de meest verschrikkelijke wrede dood voor Hem, toch voer HIJ op met wijduitgebreide zegenende handen, van deze onvoorstelbare liefde voor verloren mensen, word ik heel stil!!

Maandag hoop ik dat het rustiger en vrediger in de wereld wordt, leken de wereldleiders, maar meer op de Heiland, dan zou de beurs daar ook zeker wel bij varen!! SJALOOM!!!