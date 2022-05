BAM reageert op brief minister over Afsluitdijk

Hier een dieptepunt in het etaleren van gebrek aan echte kennis bij de CDA- Kamerleden die hierover moeten oordelen.



uit de Volkskrant vandaag:



"Dat politiek Den Haag op scherp stond na publicaties in deze krant bleek eerder op de vrijdag al. Regeringspartij CDA wil een plenair debat over de kwestie. Volgens de partij is er sprake van een ‘patroon’: bij grote infrastructurele projecten maakt de overheid bij het opstellen van het programma van eisen én bij de aanbesteding grote fouten, waarvan bouwers profiteren. De uiteindelijke schade komt altijd voor rekening van de belastingbetaler, zo vreest die partij."



Zeker nog nooit iets vernomen van het financiële debacle bij de bouw van de sluizen in IJmuiden die BAM honderden miljoenen heeft gekost,



Dat moet dan oordelen over dit soort zaken! Het is bar en boos met die hedendaagse politiek!



Groet, Jonas