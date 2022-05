PostNL noemt concentratiemelding Kretinsky technische stap

quote: g.raaier schreef op 20 mei 2022 10:40: Denk je dat nou echt dat onze overheid een overname door een of ander Tsjechische miljardair goedkeurt daar waar ze de overname door een gerenommeerd Belgisch postbedrijf afkeurt. Kansloos in mijn ogen...

U mist enkele 'details'.Detail 1De overname door Bpost ging niet door omdat onze overheid niet wou dat PostNL en dus de blauwe enveloppen en de evt stembiljetten per post in handen kwamen van een andere overheid, de belgische staat namelijk die ruim 50%+ in Bpost heeft.Dat bepalend staatsbelang was het probleem.Detail 2De overname gaat niet plaats vinden door VESA, al bestaat de kans dat zij na het passeren van de 30% grens een bod moeten doen maar dat zou dan heel laag zijn en geen kans van slagen hebben en puur zijn om aan die verplichting te voldoen om vervolgens verder te gaan met verzamelen boven de 30% (zie handelswijze VESA bij andere bedrijven), MAAR door Royal Mail, in Nederland bekend als GLS pakket bezorgers.Dat is namelijk detail 3Nog eerder dan dat VESA het belang begon te verzamelen in PostNL was VESA al begonnen met een belang te verzamelen in Royal Mail.Sinds 7 april dit jaar staat de teller daar op 21+% en gaat het verzamelen rustig verder.Geografisch is de Benelux een grijze vlek in een verder goed gedekt europa en als je daar nog mee wil doen naast DHL die je niet zomaal even overneemt dan is PostNL de ideale manier en er is dus ook wel wat voordeel te behalen voor RM met zo een overname.Dat vindt VESA natuurlijk interessant naast dat zodra RM PostNL koopt VESA dat deel van haar inleg alweer verzilvert terug ziet.Een overname van PostNL door RM zal niet stuiten op weerstand omdat het gezamelijk belang op de markten waar beide actief zijn niet te groot wordt en RM volgens laatste melding voor 0.04% in handen is van de Engelse staat.Verder is duidelijk aangegeven vanuit de NL overheid dat een overname niet onwenselijk is en veranderingen in de postwet maken dit ook makkelijker of minder moeilijk.Het uitbreiden in RM is ook lastiger omdat daar nog slechts 10% bij het publiek zit en de rest in handen van instituten of RM zelf.Bij PostNL is dit naast de 25+% van VESA en 5% van PostNL zelf nog slechts met zekerheid 25% mogelijk 30% in handen van instituten incl JdM met ergens tussen de 3 en 5%.En dus nog zeker 40% bij het uitschudbare publiek.Van VESA zal HET bod niet komen, hooguit een verplicht zo laag mogelijk bod na het passeren van de 30% en pas als VESA het allemaal genoeg vindt zal het proces in gang gezet worden dat RM PostNL overneemt.