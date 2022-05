Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na een paar slechte dagen.

IG voorziet een openingswinst van 156 punten voor de Duitse DAX, een plus van 69 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 92 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd.

"De positieve stemming aan het begin van de week is volledig omgekeerd", concludeerden analisten van IG donderdag. "Zorgen over de inflatie en de economische groei domineren."

De notulen van de Europese Centrale Bank die verschenen, lijken de markt verder voor te bereiden op een aanstaande renteverhoging. Beleidsmakers stelden dan de centrale bank evenveel waarde moet hechten aan de hoge inflatie als het in het verleden deed bij de lage inflatie.

De centrale bank heeft zich immers vastgelegd op symmetrie in het monetaire beleid, stelden deze beleidsmakers, en als de ECB nu te lang wacht met het verhogen van de rente, dan dreigt het monetaire beleid achterop te raken bij de curve.

Bedrijfsnieuws

EasyJet heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2022 het verlies zien afnemen, maar waarschuwde wel voor extra kosten in de tweede jaarhelft vanwege hogere brandstofprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. Het aandeel steeg licht.

Royal Mail kwam met een teleurstellende outlook, waarop het Britse postbedrijf ruim 12 procent daalde.

Aandelen van vaccinmaker Bavarian Nordic stegen 29,5 procent in Kopenhagen nu het apenpokkenvirus op meer plekken in Europa is vastgesteld. Ook in de VS is een geval ontdekt.

In Parijs deed Eurofins Scientific goede zaken, met een plus van 3 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield, dat 11,5 procent verloor omdat de gehele sector van consumenten gerelateerde aandelen onder druk stond. Drie winkelcentra in respectievelijk Madrid, Stockholm en Warschau worden in de herfst omgedoopt tot een Westfield-winkelcentrum, meldde het bedrijf verder.

In Frankfurt leverde Deutsche Post ruim 3 procent in. In de DAX noteerde Delivery Hero bovenaan, met een plus van bijna 5 procent. Just Eat Takeaway steeg zo'n 5 procent in Amsterdam.

Euro STOXX 50 3.640,55 (-1,4%)

STOXX Europe 600 427,99 (-1,4%)

DAX 13.882,30 (-0,9%)

CAC 40 6.272,71 (-1,3%)

FTSE 100 7.302,74 (-1,8%)

SMI 11.309,49 (-2,3%)

AEX 678,35 (-2,1%)

BEL 20 3.892,73 (-1,9%)

FTSE MIB 24.065,05 (-0,1%)

IBEX 35 8.406,00 (-0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een hogere opening.

Wall Street is donderdag lager gesloten na een volatiele handel en een flinke koersval op woensdag.

Beleggers denken dat de teleurstellende cijfers van Walmart en Target van de afgelopen dagen een bewijs vormen dat de hoge inflatie de Amerikaanse consumenten raakt.

"Het sentiment in de markt is zeer negatief", oordeelde analist Naeem Aslam van AvaTrade.

"Handelaren denken dat als grote bedrijven zoals Walmart al moeite hebben om de hogere inflatie te verteren, de situatie helemaal lastig moet zijn voor middelgrote en kleine bedrijven", voegde Aslam toe.



Dat consumenten meer krediet opnemen om hun dagelijkse levensbehoeften te kunnen blijven bekostigen, is volgens de marktanalisten ook geen goed teken. "Hoger schulden in een tijd van een dreigende recessie is de perfecte cocktail voor een grote ramp", waarschuwde Aslam.

Op macro-economisch vlak was het nieuws ook niet positief. De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering stegen vorige week, terwijl de Philadelphia Fed index in mei is gekelderd. Verder daalden de bestaande woningverkopen in april sterker dan verwacht.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in april gedaald. Dit meldde The Conference Board donderdag. De daling was te wijten aan zwakkere consumentenbestedingen en een afname van de bouwvergunningen, verklaarde Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research bij Conference Board.

WTI-olie werd 2,7 procent duurder ten opzichte van woensdag en kostte rond 110 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 2,85 procent.

Bedrijfsnieuws

Cisco heeft in het afgelopen kwartaal een tegenvallende omzet geboekt, waarop de omzetverwachting voor het hele boekjaar neerwaarts werd bijgesteld. Cisco verwacht dat de jaaromzet met 2 tot 3 procent zal stijgen op jaarbasis, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 5,5 tot 6,5 procent. Het aandeel verloor 13,5 procent.

Het aandeel Tesla is uit de ESG S&P500 index gehaald. CEO Elon Musk was daar niet blij mee, en liet zich kritisch uit over ESG op Twitter. Tesla daalde licht.

Kohl's heeft zichzelf zich donderdag in de etalage gezet en gaf tegelijk een winstwaarschuwing. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Amerikaanse warenhuis.

Kohl's heeft Goldman Sachs in de arm genomen om de strategie van het bedrijf tegen het licht te houden en een zo breed mogelijk scala aan opties te bestuderen. In dit proces zijn tot nu toe 25 partijen in naar voren gekomen, wat een aantal niet-bindende voorstellen opleverde. Het aandeel steeg 4,5 procent.

Harley-Davidson daalde ruim 9 procent. De fabrikant van motorfietsen stopt met de assemblage en levering van motorfietsen vanwege mogelijke problemen bij een leverancier van onderdelen.

Target, dat woensdag al flink onder druk stond, verloor donderdag nog eens 5 procent. Walmart verloor zo'n 2,5 procent.

S&P 500 index 3.900,79 (-0,6%)

Dow Jones index 31.253,13 (-0,8%)

Nasdaq Composite 11.388,50 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag hoger.

Nikkei 225 26.708,85 (+1,2%)

Shanghai Composite 3.131,40 (+1,1%)

Hang Seng 20.489,63 (+1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0573. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0586.

USD/JPY Yen 127,75

EUR/USD Euro 1,0573

EUR/JPY Yen 135,06

MACRO-AGENDA:

00:50 Handelsbalans - April (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Mei (NL)

06:30 Investeringen - Maart (NL)

08:00 Producentenprijzen - April (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - April (VK)

11:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Bel)

16:00 Consumentenvertrouwen - Mei vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Deere - Cijfers tweede kwartaal (VS)