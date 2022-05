China wil Russische olie voor strategische reserves - media

quote: mok schreef op 19 mei 2022 20:52: China heeft geen enkele boodschap aan mensenrechten of milieu. Iedere keer wordt dat weer duidelijk.

Mensenrechten is dan nog wel een dingetje maar olie inslaan, is dat misdadig? Zolang er geen goede alternatieven zijn is het of fosiele energie, of terug naar de steentijd. Hoe denk je anders 7 miljard mensen te willen voeden? Denkt u dat ze in Afrika volledig co2 neutraal worden?