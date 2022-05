Beursblik: UBS verlaagt koersdoel ABN AMRO

Kan iemand mij vertellen welke premie Ekblom bedoeld waartegen ABN noteert?



Volgens welke maatstaf of tov welk ander aandeel of sector of wat dan ook.



Het aandeel noteert obv de verwachtingen 9x de winst en 6% div rendement (beide na annulering ingekochte aandelen) en ruim onder de 50% van de boekwaarde, loopt in de sector duidelijk voor op het gebied van duurzaamheid, heeft met het afstoten van CIB non core afscheid genomen van de normaal risico vollere en meer volatiele leningen boeken en daardoor het risicoprofiel als geheel duidelijk verlaagd en heeft een kapitaal overschot ter hoogte van ruim 35% van de complete markt kapitalisatie op een verder schone balans.

EN er is nog een flinke kosten daling te verwachten in 2023 en 24 bij het afronden van alle extra AML inspanningen van 500mio zijnde 55ct per aandeel na annulering van de ingekochte aandelen wat de kw tzt nog zonder de inkoopprogrammas in 2023 en 2024 op ongeveer 1.75e brengt en het div rendement op de huidige koers dus naar ruim 8% brengt met een payout van 50% waardoor jaarlijkse inkoopprogrammas can 500 mio zelfs te weinig zijn om de buffers te laten dalen want er wordt meer winst gemaakt dan het dividend + aandelen inkoop., tenzij overigens de RWA's hard stijgen maar dat gebeurt ook alleen maar als de bank verder groeit en tegen strikte marge voorwaarden.