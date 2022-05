Cijferseizoen weer grotendeels achter de rug

Een van tevoren geplande triomf werd duidelijk na afloop van het Eurovisie Songfestival voor Oekraïne. Los van het muzikale aspect heeft deze zege een grote symbolische waarde welke breed maatschappelijk wordt gedragen door de Europese gemeenschap. Oekraïne kan rekenen op sympathie en brede steun van het Westen. Voor Poetin en Rusland is dit eveneens pijnlijk helder geworden. In het bijzonder het faciliteren van moderne aanval- en verdedigingswapens van de Westerse landen dragen bij aan een sterkere tactische gevechtssterkte voor de Oekraïense strijdkrachten waardoor zij krachtiger en meer weerbaar zijn tegen het vermoeide, ongeorganiseerde en het slecht gemotiveerde Russische leger.Rusland heeft inmiddels troepen verplaatst en trekt zich gedeeltelijk terug uit bepaalde gebieden. Kennelijk is er onvoldoende gevechtscapaciteit om in alle gebieden de strijd aan te gaan en deze vervolgens te annexeren. Dit schetst niet bepaalt het beeld van een succesvol en overheersende aanvalsmacht. Oekraïne wordt met de dag sterker, Ruslands positie ligt onder vuur. Mogelijk is het slechts een kwestie van tijd voordat partijen door deze nieuw ontstane situatie versneld aan tafel komen waardoor verder bloedvergieten wordt voorkomen. Sommigen houden rekening met de inzet van tactische kernwapens, doch om reden dat deze slechts operationeel inzetbaar zijn middels autorisatie van een aantal hoge militairen is deze kans minder groot dan algemeen aangenomen. Zeker als Russische militaire successen uitblijven ligt het niet in lijn der verwachting dat er gekozen wordt voor een nucleaire inzet. Dit om reden dat dit het ook vragen of aversie oproept bij de Russische bevolking.Mogelijk geeft enige ontspanning al ruimte voor herstel op de verschillende aandelen, edelmetalen en valutamarkten. Daarnaast zou de sterk gestegen dollar kunnen afvlakken of zelf corrigeren, de euro daarentegen aan kracht winnen, zeker nu er een mogelijke ECB-rentestap op de agenda staat deze zomer.Begin mei noteerde de AEX ruim boven 700, terwijl er voldoende redenen waren aan te nemen dat dit niveau te hoog was met het nieuws wat op dat moment voorhanden was. (Inmiddels is de dollar gestegen, en de beurzen substantieel gedaald. Koersen zijn meer in evenwicht met verhoogde rentestand en toekomstige winstverwachtingen. Ondanks dat zijn vele beleggers negatiever en terughoudender dan twee weken geleden. Omdat het sentiment negatief is, de oorlog mogelijk binnen afzienbare tijd in een andere fase belandt, de euro t.o.v. de dollar kan aantrekken, kan inhouden dat er imposante herstelrally kan plaatsvinden komende periode.Zijn alle rode vlagen dan ineens verdwenen? Nee, zeker niet, maar een aantal aandelen en sectoren zijn behoorlijk sterker gedaald dan de verschillende indices. De AEX heeft een tweede hogere bodem gevormd (B) welke netjes onderaan het stijgende trendkanaal heeft standgehouden. Eerste horde is AEX 700, de volgende AEX 715. Als na verwachting de AEX duurzaam boven 715 sluit, dan passeert de index zowel een horizontale weerstand, maar verlaat ook het dalende trendkanaal. Eenzelfde situatie geldt voor de Nasdaq. Ook deze index bevindt zich onderaan een dalend trendkanaal.Een idee zou kunnen zijn om alvast aandelen te selecteren die behoorlijk meer zijn gedaald dan het beursgemiddelde, een specifiek product- of een duurzame oplossing kennen, of bedrijven die deel uitmaken van een onderscheidende en veelbelovende sector. De AEX zal nog wel volatiel blijven komende periode, maar na de forse correctie zou normaalgesproken een herstel kunnen plaatsvinden.Bepaal je stops en plan van tevoren je maximaal aanvaardbare verlies en blijf bij je plan.