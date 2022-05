Valuta: ECB moet in actie komen

Postte dit vanochtend



Graag ook aandacht voor valutabewegingen de komende keren!

op naar pariteit euro/dollar.

Hoe gaan yen en renmimbi devalueren tegen dollar.

Komt China in een dollartekortsituatie terecht?



Ofwel dreiging valutaoorlog realistisch?



Zie reactie van de heer D.Schmull oud MS directie op een vraag.



De devaluatie van de Chinese Yuan en ook die van de Japanse Yen is heel groot nieuws. Dit kan leiden tot enorme spanningen. China heeft het economisch heel moeilijk en heeft een enorme vraag naar Dollars om haar gigantische Dollarschulden overeind te houden. China heeft een Dollartekort. Japan probeert haar Yield Curve Control (YCC) te verlengen, ondanks de stijgende Amerikaanse rentes. YCC betekent, dat de stijging van obligatie-rendementen wordt tegengehouden. Maar tegelijkertijd exporteren zij, door hun devaluatie, deflatie, wat negatief is voor de wereldeconomie. De Eurozone devalueert eveneens, want de ECB weigert vooralsnog de rente te verhogen. Maar de Eurozone heeft nu een handelstekort, vanwege de hoge olieprijs. Dus de Amerikaanse Dollar blijft maar stijgen, wat funest is voor de

wereldschuld, dat grotendeels in Dollars luidt. Daarom is een crisis onvermijdelijk.