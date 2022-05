Bank of America flink kleiner in Flow Traders

Ja, in deze roerige tijden, zou flow eigenlijk, dikke toppen moeten scheren, maar dat valt net als met goud nogal tegen!!

Ik kon van de week ook geen deuk in een pakje boter slaan, de aex schreef er 1,75% bij, ik moest ongeveer 1% inleveren en dat kwam toch wel door dat post nl een nog tamelijk rooskleurig beeld bij de cijfers liet zien, wat nu toch, ook voor hen onverwachts, behoorlijk aan vellen ging, als echt de pakket divisie flink moet gaan inleveren, dan loopt het er slecht af met de winstgevendheid van post nl, want bij de postbezorging gaat vrijwel zeker, de kleur rood nog veel meer domineren, onder de huidige omstandigheden ben ik gewoon somber over postnl geworden en heb hem sterk verminderd, ook al omdat het grootste pakketten land china, maar blijft volhouden, aan die zinloze corona bestrijding, laat ze in de zon gaan zitten en werken en zeer gezond gaan eten, dan kunnen ze met spoed corona uitzwaaien, postje heb ik dus ook, met pijn, goeddeels uitgezwaaid, als het tij keert komt hij weer op de radar, nu even niet, want weinig winst, zal ook wel een forse hap uit het glanzende dividend nemen!!

Energie lijkt mij, zo ongeveer de enige goede kanshebber, momenteel, dus zal ik mijn post dividend, heerlijk in het meest groene fonds, wat onterecht vertrapt wordt, shelletje investeren, daar werken bijna alle omstandigheden, mee aan een leuk rendement, wat shelletje, nog eens een duw in de goede richting geeft is, door fors eigen aandelen op te snoepen, dan hoeven wij de buit met minder te delen, je weet het; vele varkens, maken de spoeling dun, maar omgekeerd geldt natuurlijk ook, weinig keuen, maken de spoeling dik, daar snapt die Roy geen hout van, toch is het zo, bij slim beleggen weten ze er alles van!!

Kpn maakt een pas op de plaats, nu ja, die heeft een leuke rally achter de rug!!

Chip lijkt zich te gaan herpakken, maar als we echt in recessie gaan, waar ik toch vuur bang voor ben, dan juinen ze meestal, mee van het meeste naar beneden, van de week, toverde besi +2,80% op het bord!!

Metaal zou eigenlijk de pan uit moeten rijzen, er zal straks een oorlogsmaterieel vervangen moeten worden; mega giga!!, vanmorgen meldde bnr, dat Oekraine verwacht, alle russen van het jaar weer het land uit te slaan, het morele nivo van het russische leger daalt dramatisch, zij willen liefst zo gauw mogelijk stoppen, met het vermoorden van hun broedervolk, gewonde russen willen absoluut niet meer terug naar het front, hier gaat een wonder gebeuren; de kleine David, zal de russische Goliath, plat gaan slaan, ik bid er om, doe je mee!?, aperam verloor 2,88%, maar gisteren, gaf hij 2 kwartjes dividend weg+ 29c koerswinst, dus dat geeft weer moed, bij Dalm, staat het koersbord op storm, alles levert in en ze rijden alle voorraad weg, dat voorspelt niet veel goeds!!

Ing profiteert van de week dik van de situatie, ondanks weer slingerende rentes+7,06%, hij was daarmee de Max van de beurs!!

Veel werk op de tuin vandaag, veel uitpoten, we zullen de zaaibakken maar flink vol gieten, dan krijgen ze in ieder geval een goeie start mee, want het is hor droog op de tuin!!

Morgen belooft het weer een traktatie te worden, een oude herder van de veluwe verstaat altijd de kunst om het Levende Brood, het WOORD, bijzonder smakelijk op te dienen!!

Maandag gebeurt misschien wel wat die zegsman uit de Oekraine ook zei, hij zei; de russen gaan een staatsgreep op poetin plegen, nou als die verdwijnt, dat kan er wel eens zeer veel ellende stoppen en kan ook de beurs voluit omhoog gaan vliegen!! SJALOOM!!!