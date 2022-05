AEX opnieuw onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag opnieuw lager, nadat eerder in de week al forse verliezen werden opgetekend. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 2,5 procent tot 665,51 punten.

"Er heerst nog altijd veel onzekerheid op de financiële markten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Wat gebeurt er met de inflatie, hoe snel en hoe hard zullen centrale banken op de rem trappen en welke gevolgen heeft dit voor de economische groei?"

Volgens Wiersma vluchten beleggers momenteel naar veilige havens uit vrees voor een harde landing, oftewel een snelle groeivertraging. Als gevolg ziet de expert van ING vooral techfondsen en groeibedrijven onder druk staan.

De terugval in de waarde van cryptovaluta helpt het beurssentiment ook niet, zo stelden analisten van IG. "Diverse hooggewaardeerde aandelen, die tijdens de coronacrisis nog scherp stegen, en cryptovaluta blijven bijdragen aan het risk-off sentiment", aldus IG.

Wiersma vindt het voorbarig om nu al voor te sorteren op een recessie. "Wij verwachten niet dat de Fed de fout van het onderschatten van de inflatie zal proberen te herstellen met een andere fout, namelijk het te snel en te veel verhogen van de beleidsrente. We verwachten dat de Fed ook rekening zal houden met de inmiddels sterk verkrapte minder gunstige financiële condities."

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade laat de inflatiestijging nog steeds geen noemenswaardige vertraging zien. "De Fed zal alles op alles zetten om dit wel voor elkaar te krijgen", aldus Aslam.

Op woensdag bleek dat de inflatie in de VS over april op jaarbasis is gedaald, maar verdere oplopende kosten van wonen, gezondheidszorg en diensten wijzen op stugge inflatie. "Dat kan erop duiden dat de energielasten in allerlei verschillende deelcomponenten doorwerkt en de inflatie niet alleen een breed gedragen, maar ook stug karakter geven", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0459. De olieprijzen daalden tot drie procent.

Stijgers en dalers

Onder de bijna volledig roodgekleurde hoofdaandelen noteerden Philips en DSM onderaan na ex-dividend noteringen. Techfondsen Adyen, Besi en Just Eat Takeaway daalden 3,5 tot 7,0 procent.

Aegon noteerde na cijfers wel nipt in het groen. Sectorgenoot NN Group verloor 1,5 procent. Verder steeg Ahold Delhaize in de AEX met 0,8 procent.

ING was te spreken over de prestaties van Aegon, vooral over de operationele resultaten en de solvabiliteit. De bank denkt dat de verzekeraar op koers ligt om de reorganisatie van zijn balans ruim op tijd te halen.

In de AMX noteerde OCI 1,2 procent hoger na cijfers. De omzet verdubbelde in het eerste kwartaal, terwijl de winst zelfs verviervoudigde, geholpen door een sterke vraag naar kunstmest als gevolg van een mondiaal graantekort. OCI verwacht dat de EBITDA en de vrije kasstroom in het tweede kwartaal hoger zullen zijn dan in het eerste, op basis van het huidige zicht op de volumes en de prijzen. In dat geval zal het halfjaardividend aanzienlijk hoger zijn dan de 1,45 euro per aandeel van de eerste helft van 2021.

Alfen won 5,3 procent, profiterend van een stevige koersdoelverhoging van Berenberg, na de goed ontvangen kwartaalcijfers van woensdag.

Inpost en Aperam verloren 5,0 procent.

In de AScX verloor Pharming 3,1 procent na cijfers. Fastned leverde 6,6 procent in. Sif tekende voor een verlies van 1,5 procent na een kwartaalupdate.