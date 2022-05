Aegon CEO: hogere rente gaat later helpen

quote: Mr.Windows schreef op 12 mei 2022 10:05: ik ben blij dat ik geen aandelen AEGON heb want als je naar de andere verzekeraars kijkt zoals NN en ASR die doen het vele malen beter, qua koers/dividend%/degelijkheid.

Daarom zit Aegon ook in een grootschalige transitieperiode. Als u zich de afgelopen tijd goed in Aegon had verdiept, had u geweten wat er speelt. Het gaat met Aegon de goede kant op. Zoiets vergt tijd. Het aandeel koerst nu op een laag niveau, over een tijdje kan dat een stuk hoger zijn.