'Volumedruk PostNL verwacht'

Jan, ze gaan alleen aandelen inkopen om het stockdovidend te compenseren. Dat is geen inkoop die waardeverhogend werkt.



Cijfers 1e kwartaal zullen best tegenvallen. Zeker afgezet tegen vorig jaar. De koers is daar al behoorlijk op vooruit gelopen.

Vraag is of alle beleggers dit zo zien en morgem heen grote schrikreactie laten zien.