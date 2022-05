UBS verlaagt koersdoel Besi, herhaalt koopadvies

quote: Beginner-BeLo schreef op 6 mei 2022 12:03: Volgens mij doen ze het verlagen en verhogen van de koersdoelen alleen uit eigen belang om zo de koers indirect te kunnen beïnvloeden en zelf hogere winsten te realiseren.

Volgens mij doen ze het verlagen en verhogen van de koersdoelen alleen uit eigen belang om zo de koers indirect te kunnen beïnvloeden en zelf hogere winsten te realiseren.Let maar op: Als ze de koersdoel verlagen daalt de koers als gevolg daarvan, het omgekeerde gebeurt als ze de koersdoelen verhogen.

Je kunt je al beginnen met afvragen waarom ze dit soort adviezen gratis de ether in slingeren.Alleen de zon komt voor niets op. Daarnaast moet je bij alles afvragen waarom iets gratis is en wat het gewin van die partij hierin is.BIj facebook is het (privacy) data wat ze van u pakken. Bij adviesbureaus is het sturing geven aan een fonds waarin ze zelf belangen hebben.Nooit naar luisteren en gewoon uw eigen plan trekken.En ook dit advies mag u, als u dat wilt, direct de prullebak in gooien :)