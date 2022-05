'Kwartaalcijfers AMG minder sterk dan verwacht'

Bij AMG zet DeGroof de verwachting altijd onrealistisch hoog. Dan valt het altijd tegen.

Let Op!: Nu noemen ze de 350 miljoen voor volgend jaar bemoedigend. Als AMG volgend jaar 370 miljoen haalt, noemen ze dat tegenvallend omdat ze dan ineens op 430 miljoen hadden gerekend.

Bij bijvoorbeeld een ASML is het glas wel altijd halfvol, ongeacht de tegenvallers.

Het schijnt er niet in te mogen zitten voor de kleine belleger op AMG. En uiteindelijk zijn we toch echt allemaal afhankelijk van de waan van de dag van die ^%# analisten.

Dat sommigen twijfelen aan hun integriteit is soms wel te begrijpen.