AEX komt bij van flash crash

(ABM FN-Dow Jones) Op de Amsterdamse beurs vond maandagochtend een flash crash plaats, waarna een klein herstel volgde. Kort na elf uur daalde de AEX nog altijd met 2,1 procent.

De Europese beurzen openden maandag al met verlies, maar iets voor tien uur kwamen de koersen nog veel verder onder druk te staan. Zo daalde de AEX van iets onder de 700 punten naar 681 punten. Inmiddels koerst de AEX rond 695,84 punten.

Volgens analist Corné van Zeijl van Actiam had de 'flash crash' te maken met enkele verkeerde berekeningen bij de totstandkoming van futures, vooral op diverse beurzen in het noorden van Europa. Zo daalde de Zweedse hoofdgraadmeter OMX kortstondig met liefst 7 procent, voordat de index herstelde tot een verlies van iets meer dan 2 procent.

Volgens persbureau Reuters heeft Euronext in Oslo gereageerd dat het geen aanleiding vond voor de snelle daling van de koersen. Euronext zegt een "routineonderzoek" te starten naar de forse terugval.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn er voor beleggers nog veel redenen om terughoudend te blijven. Zo blijven bedrijven dit kwartaal vermoedelijk last houden van de aanvoerproblemen, vooral vanuit China dat kampt met grootschalige coronalockdowns, en van oplopende kosten door de inflatie. Ook magere groeicijfers uit de eurozone stemmen weinig positief, aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak bleek dat de industrie van de eurozone in april wederom is gegroeid, al vertraagde de groei wel. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek te zijn afgenomen van 56,5 in maart naar 55,5 in april, het laagste niveau in 15 maanden. In Duitsland, Spanje en Italië groeide de industrie minder hard, terwijl in Nederland en Frankrijk de groei juist aantrok.

In een toelichting zei hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global dat het tekort aan componenten verergerde door de oorlog in Oekraïne en de nieuwe coronalockdowns in China. Verder drukten de gestegen prijzen en de toegenomen onzekerheid over de economische verwachtingen op de vraag.

Het muntpaar euro/dollar daalde verder tot 1,0525. De olieprijzen daalden met meer dan drie procent.

Stijgers en dalers

Onder de bijna volledig roodgekleurde hoofdfondsen noteerde Signify met een koersverlies van 7,0 procent onderaan. Adyen en IMCD verloren respectievelijk 4,7 en 4,6 procent. Alleen KPN hield het hoofd boven water met een plus van 0,4 procent. Bij UMG bleven de verliezen beperkt tot 0,2 procent.

In de AMX won Corbion 1,3 procent en Flow Traders 1,0 procent. Aalberts daalde met 3,6 procent. Alfen verloor 4,1 procent.

In de AScX verloor Brunel 3,8 procent. Azerion daalde met 3,5 procent. Majorel steeg juist met 0,3 procent.