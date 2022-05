Weer een drukke week voor de boeg

Ontknoping in de komende week, of de periode daarna.



Met argusogen wordt deze week gekeken en gewacht op het rentebesluit van de FED. De (opwaartse)renteaanpassing en het aanvullend commentaar kunnen financiële markten flink doen bewegen. Het is aannemelijk dat de FED ook dit keer zijn woorden zorgvuldig zal kiezen en de renteaanpassing laat aansluiten conform eerder aangekondigde verwachtingen.

Sommige beleggingsexperts zijn van mening dat de verwachte economisch groeivertraging, of zelfs een mogelijk komende recessie de FED zal bewegen toekomstige renteaanpassingen hierop aan te passen. Dat kan, immers bij een lagere economische groei dalen doorgaans consumentenuitgaven, bedrijfsinvesteringen en internationale handel hetgeen lagere inflatieverwachtingen geeft in combinatie met lagere rentestanden.



De huidige situatie is echter anders. Door het slepende conflict tussen Rusland en Oekraïne blijven zowel olie- en gasprijzen hoog, maar het treft ook een aanzienlijk deel van de voedselmarkt. Daarnaast kampt een belangrijk economisch deel van Azië met een hardnekkige Covid probleem wat de aanvoer van essentiële industriële componenten danig verstoord. Momenteel liggen de schappen van de winkels nog redelijk vol, geldt ook voor bulkgoederen, maar vanaf de tweede helft dit jaar wordt de aanvoer krap en stijgen de prijzen. Hieruit kan er een periode ontstaan van dalende economische activiteit met aanhoudend hoge energie- en voedselprijzen(stagflatie). En bij een aanhoudende robuuste inflatoire omgeving past geen lagere rente.



Algemeen werd aangenomen dat het Rusland/Oekraïne conflict, door het opleggen van ingrijpende economische sancties tegen Rusland, kort en overzichtelijk zou zijn. Thans is gebleken dat Oekraïne zich krachtig verweerd, en door het Westen wordt gesteund met wapens. Russische militaire vorderingen verlopen traag, het leger raakt vermoeid en manschappen zijn ongemotiveerd. Complexiteit van zaken laat het verdere verloop van het conflict lastig voorspellen. Rusland komt militair en maatschappelijk meer onder druk te staan waardoor zij zouden kunnen kiezen om ingrijpende militair tactische keuzes te maken met desastreuze gevolgen voor burgers, landen en economieën.



Opmerkelijk genoeg hebben de beurzen zich afgelopen periode nauwelijks iets aangetrokken van het gewapende conflict. Sommigen ‘deskundigen’ prediken onzin als “De koers die op de beurs wordt gemaakt, is de reële koers…”. Of erger nog: “Cijfers en economische indicatoren zeggen mij niets, vraag en aanbod in combinatie met omzet bepalen de prijs van een aandeel,….”. Dit strookt met de inmiddels omstreden portefeuille theorie van Harry Markowitz die meent dat anomalieën in beleggingsland niet bestaan! Onzin, temperatuurverloop, zeehondenpopulatie maar ook aandelenkoersen kunnen te maken krijgen met een anomalie waar je overigens behendig gebruik van kan maken.



Any way, een groot deel van de ‘experts’ menen ook dat rond AEX 700 “een stevige bodem is gevormd…” ik deel hun mening niet en beschouw dit dan ook als een voorbeeld van collectieve dwaling.



Mogelijk ontstaan er twee varianten. A: het conflict wordt binnen afzienbare tijd alsnog beslecht en beursniveau ’s blijken redelijk in lijn met de dan heersende situatie. B: het conflict sleept zich voort, energie- voedselprijzen en de verstoorde supply chain blijft bestaan, aanhoudend hoge inflatie en oplopende rentes bij een lagere economische groei.

Rente en dividendinkomsten zijn de belangrijkste zaken bij tactische beleggingskeuzes. Groeiaandelen die een low- of geen dividendpolicy kennen maar veelal fors zijn gefinancierd met vreemd vermogen lopen het grootse risico bij oplopende rentes. De omzet c.q. winstlijn daalt rap terwijl de kostenlijn lastig mee om kan buigen wat spoedig een dead cross tot gevolg heeft. Daarnaast lijkt de money flow naar de beurzen te vertragen en zelfs op te drogen. Mogelijk wordt er geld van tafel gehaald om reden dat er meer interessante belegging categorieën voorhanden zijn of dat beleggers door de gestegen energie- en voedselprijzen aanvullend saldo nodig hebben.



Samengevat, oplopende energie- en voedselprijzen, aanzwellende inflatie en hogere renteniveaus. Lagere economische activiteit, investeringen en consumentenvertrouwen, bij een beurs die mijns inziens nog stevig geprijsd is. Kortom, kans op lagere niveaus is mijns inziens beduidend grotere dan New Highs on the board komende periode!



Good luck en happy trade.



Bijlage: AEX Chart.