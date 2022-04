Russische centrale bank verlaagt rente

Bij ons is het tij aan het keren, richting downside, maar in dat poetinland staan de ekonomische barometers helemaal fel rood!!

De aex liet eigenlijk niet eens gek veel gaan van de week, nog geen 1%, ik moest een tikkeltje meer prijs geven; ruim 1%!!

Op maandag, leek het dramatisch te worden, toen was diep donker rood de hoofdkleur bij mij, maar gedurende de week, trok de boel nog weer aardig bij, 2 dip aankopen liepen zelfs leuk groen, vooralsnog, lukte dat met besi niet, daar deed ik een dip aankoop op 59,30€, maar hij werd nog verder naar beneden gepraat, waardoor hij van de week met stip onderaan in de aex stond, wel heel vreemd voor een bedrijf, dat 409 miljoen op de plank heeft liggen, dinsdag 3,33€ dividend gaat toekennen en ook nog eens van 15 naar 25 miljoen eigen aandelen inkoop gaat doen, wie van morgen het artikeltje in de Telegraaf leest, over de besi cijfers, ziet het enorme verschil, tussen het paniekerige ing analistje en besi zelf, daar is een minder 2ekw normaal en natuurlijk heeft ook besi last van het feit dat iedereen, door extreem oplopende prijzen een jaartje langer met zijn smartphone gaat doen, ook heeft besi het meeste last van het china corona verhaal, van de chippers, toch blijft de topman optimistisch gestemd en ik dus ook, op die dip aankoop,pak ik alzo 6% dividend en Wallethje leert ons; kwaliteit komt altijd terug!!

Topspeler shell had gisteren middag ook last van dergelijke analistjes, zij praatten, de mooie cijfers van chevron en exxon mobil in de puin, geheel wereldvreemd, dachten ze dat het bij de olieboeren alleen maar rozegeur en maneschijn is, maar natuurlijk hebben ook zij, linksom of rechtsom, last van de hoge inflatie en prijzen en zeker van de oorlog, als je dan toch nog een mooi cijferplaatje neerzet, dan zou je zeggen, toch nog tof, nee dus, de winst verdubbelde maar 3 en 2x, terwijl onze analistjes aan 5x dachten, dus hadden ze slecht gepresteerd en joegen de analistjes de koersen stevig in het rood, ook shell verspeelde daardoor zijn winst, op weekbasis leverde hij 1,59%, hoewel olie en gas beduidend hoger gingen van de week!!

Metaal kreeg van de week ook niet de handen op elkaar, al leverde de dip aankoop van aperam, leuk lentegroen op, bij Dalm begint de toch wel op de rem schietende ekonomie, door te sijpelen, oudijzer daalde maar eventjes 6c in 1x, de rest bleef vooralsnog staan, maar ik vrees een grote vreze!!

Kpn deed het niet verkeerd, geeft op diverse terreinen aan, in de goede richting te gaan, de koers deed het afgelopen tijd veel beter, ik dacht we gaan een beetje rood, met de cijfers, maar, zie daar; groen!!, van de week een fabelachtige plus van 0,06%!!

Tante pos was opnieuw de grote verliezer, -3,66%, maar later in de week trad herstel in mede door een goed cijferverhaal van een conculega en ook door het daverende koopadvies op inpost, die 2 dingen stemmen mij hoopvol voor maandag 9-5!!

Wie de metaal prijzen bekijkt snapt, dat ook renewi een veertje moest laten gaan!!

Vanmorgen moest ik nog de wollen wanten aan met kranten bezorgen, ik wilde winterwortels gaan zaaien, maar ik heb maar de kachel aangestoken, want de heerlijke lentezon op het glas liet verstek gaan!!

Toch nog maar wat klaar maken richting Dalm, voor de prijzen verder in mineur gaan!!

Op de heerlijke rustdag mogen we ons verlustigen, in zaken, die oneindig meer waard zijn dan een super aandelen portefuille, het is een heerlijke zegen en we zijn intens dankbaar, dat we ons rijk kunnen snoepen aan het WOORD!!

Maandag hoop ik dat veel analistjes een opfriscursus op de beursschool gaan volgen, zodat ze ons wat beter beslagen ten ijs en met een iets bredere en wijdere blik informeren over de bedrijfscijfers, alles en iedereen zal er wel bij varen!!, SJALOOM!!!