'Zeer sterke autonome groei IMCD'

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een zeer sterke autonome groei gerealiseerd. Dit stelden analisten van JPMorgan vrijdag. "De resultaten zijn zeer sterk, ondanks de al hoge verwachtingen", zo stelden de analisten. Zo lag de brutowinst van 277 miljoen euro 15 procent hoger dan de consensusverwachtingen en bedroeg de autonome groei 31 procent, terwijl JPMorgan mikte op een groei van slechts 17 procent. Volgens de zakenbank profiteerde IMCD van een sterke vraag en gunstige prijzen. Ook het EBITA-resultaat lag met 139,9 miljoen euro circa 21 procent hoger dan waar JPMorgan op mikte, vooral vanwege de hogere groei van de brutowinst met 54 procent. "Gezien de sterke resultaten, kan het aandeel vandaag een outperformance laten zien", zo verwachten de analisten. JPMorgan heeft een Neutraal advies op IMCD met een koersdoel van 153,00 euro. Het aandeel IMCD sloot donderdag op 154,45 euro. Bron: ABM Financial News

