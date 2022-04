Verdeeld beeld Wall Street

Was weer een leerzame dag voor onze 'Deskundigen' o.a. de lui van de betaalsites en andere Beurs Experts op twitter inclusief hun volgzame abonneetjes. 'Men' dacht nog effe een ritje naar AEX 735 te maken, maarrrrr,...het opgelaten ballonnetje van meneer Bullard -> FED, die echt niet op eigen titel spreekt maar de boodschapper is van de FED en 'bad news' (+0,75% interest step) aankondigt, had toch een zeer duidelijke aanwijzing moeten zijn voor het 'Top analisten Gilde'. Jelle had weer een prima dagje maar wacht nu weer rustig af,....



Posities sluiten- en draaien naar neutraal is er niet bij, nee, ze prefereren liever het 'Buy the Dip' principe, ondanks dat ALLES WIJST OP EEN VERDERE FORSE TERUGVAL!



Op naar AEX 680 a 650,....Tijd genoeg om dan te bepalen om het e.e.a. op te pikken,....



Good luck Buddies,....