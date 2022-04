Valuta: euro daalt flink

Het gratis geld komt als een boemerang in ons gezicht .

De laksheid door het gratis geld is enorm .

Een politieker zit in de malle molen en gelooft dat het geld eeuwig gratis blijft .

Dragi heeft duizend maal gesmeekt om te investeren .

De politiek deelt geld uit omdat het gratis is,

en het oogt goed .

Blind beleid en heel onverstandig .

Heilige huisjes ,subsidie eigen verrijking enz

Nu is er geldontwaarding en op welke manier kan men dit beheren ?

Het is droevig gesteld naar de volgende generatie die met hopen schulden opgezadeld zitten .