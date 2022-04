Wall Street flink lager het weekend in

De markt wordt geconfronteerd met veel verschillende bronnen van onzekerheid", zei marktanalist Garrett Melson van Natixis Investment Managers Solutions. "Het belangrijkste probleem is de inflatie en ook hoe het monetaire beleid hierop wordt afgestemd" , voegde hij toe.



Ehmmm.... misschien ff wakker worden en je oren open zetten voor hetgeen de FED al weken roept. Maar de markt had volledig lak aan de boodschap en bleef de boel gewoon weer ouderwets oppompen alsof er niets aan de hand was.

En dus ging de FED nog harder en nog harder roepen om tot de markt door te dringen.... Iedere dag weer met het ene na het andere FED lid.



En ja hoor... eindelijk... ze hebben de klepel eindelijk gevonden na de boel weer 3 weken lang vol te pompen met lucht.

Deze aandelenmarkt zit vol met lucht, al jaren.

Leg anders maar eens uit waarom value aandelen als Alcoa op 1 dag met 17% kunnen zakken of een tech reus als Netflix in 2 dagen met 40% kan dalen....

Zo zijn er nog tal van aandelen met een veel te hoge waardering en tezamen met de reverse QE zal die ballon de komende weken/maanden helemaal leeglopen.