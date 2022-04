Fugro ziet omzet sterk stijgen

“Fugro is reviewing the possibility to extend its debt maturity profile. At this stage, it is uncertain whether Fugro will proceed and, if so, when this might happen.”



Het EBIT-verlies nam af van 14,9 naar 2,7 miljoen euro bij een negatieve marge van 0,7 procent.



Fugro maakt nog stééds verlies en moet de looptijd van de forse schulden verlengen. En het is onzeker of Fugro erin slaagt om de lopende kredieten te verlengen?



Is dit Imtech 2.0 ?



Na een emissie verbeteren de resultaten van Imtech ook fors, maar de financiers hadden geen vertrouwen meer. Imtech ging failliet.