'Winstprofiel Just Eat Takeaway.com bemoedigend'

Wat ik interessant vind is dat bij Deliveroo het aantal orders veel sneller steeg dan de bruto transactiewaarde, terwijl bij Just Eat het andersom is: het aantal transacties verandert weinig, maar de bruto transactiewaarde stijgt.



Duidt erop dat de groei bij Deliveroo met name vanuit flitsbezorging komt, wat bij Just Eat nog moet opstarten. Belooft nog veel groei; maar geeft ook weer dat de kernactiviteiten van just eat misschien wel helemaal niet zo slecht gaan ...