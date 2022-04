ASML en Heineken trekken kar in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger, waarbij de kwartaalcijfers een warm onthaal krijgen.



Rond de klok van elf uur won de AEX 1,4 procent op 726,75 punten. "De Europese beurzen koersen vanochtend hoger na het sterke slot op Wall Street dinsdagavond", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson zag op dinsdag nog dat de beurzen wegzakten en wees hierbij op nieuwe economische ramingen van het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF mikt voor dit jaar op een groei van de mondiale economie met 3,6 procent, waar eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 4,4 procent. De ramingen voor de inflatie stegen juist tot 5,7 procent voor de westerse landen. Het IMF verwacht dat de oorlog in Oekraïne een flinke impact zal hebben op de eurozone. De groei in de regio zal dit jaar circa 2,8 procent bedragen tegen een eerdere verwachting van 3,9 procent. Vooral de Duitse economie zal flink getroffen worden. "De verwachtingen voor de Amerikaanse economie werden slechts beperkt teruggeschroefd tot een groei van 3,7 procent. "Ook waarschuwde het IMF voor een permanente fragmentatie van de wereldeconomie in geopolitieke blokken van China en Rusland aan één kant en Westerse landen aan de andere kant", zo merkte Hewson op. De analist vindt deze verwachting op middellange termijn wat overdreven. Vandaag kunnen beleggers weer veel bedrijfscijfers verwerken. Vanochtend openden onder meer Heineken, ASML en Just Eat Takeaway.com de boeken. Vanmiddag volgen in de VS American Airlines, Blackstone, en nabeurs ook Alcoa en Tesla. "Ieder signaal dat het Amerikaanse bedrijfsleven het huidige uitdagende klimaat kan doorkomen en toch de winsten weet op te voeren, is een zeer, zeer positieve aanjager voor de aandelenmarkten", aldus strateeg Craig Fehr van Edward Jones. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0840. De olieprijzen stegen met circa een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Heineken 3,3 procent na cijfers. De brouwer heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de bierverkoop sterker dan verwacht zien stijgen, vooral dankzij de prestaties in Europa. ING merkte op dat vooral de omzet veel harder steeg dan verwacht. "Een zinderende start van het jaar", aldus analist Reginald Watson. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel en haalde het aandeel Heineken van de verkooplijst. ASML schoot met 6,6 procent omhoog, na een valse start. De Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie heeft in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook gehaald, zoals ook werd verwacht. Volgens Jefferies suggereerde ASML bovendien dat er opwaarts potentieel is vanaf 2025 ten opzichte van de eerder afgegeven groeiverwachtingen. Just Eat Takeaway.com won 3,9 procent na een kwartaalupdate. De maaltijdbezorger werd negatiever over de brutotransactiewaarde dit jaar en zegt de opties voor Grubhub te bekijken, waaronder een verkoop. Volgens analisten van Jefferies schoot Just Eat Takeaway.com tekort in het afgelopen kwartaal. Tegelijk wezen zij wel op een positievere raming voor de marges. De aangepaste EBITDA-marge zal volgens Just Eat Takeaway.com tussen de min 0,5 en min 0,7 procent uitkomen en niet langer tussen de min 0,6 en min 0,8 procent. Dit impliceert volgens Jefferies dat het verlies kleiner zal zijn. In de AMX won Vopak na cijfers 4,0 procent op 29,01 euro. Volgens Jefferies presteerde het tankopslagbedrijf beter dan voorzien. KBC Securities zag juist reden het koersdoel voor Vopak juist fors te verlagen van 48,00 naar 33,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Fagron leverde 2,4 procent in. Smallcap CM.com steeg 1,5 procent. De omzet en brutowinst trokken fors aan in het eerste kwartaal. Forfarmers maakte juist een duikeling van 7,4 procent, vanwege een ex-dividendnotering. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.