Just Eat Takeaway.com negatiever gestemd

De mededelingen rond Grubhub zijn alweer vaag. J. Groen blijft onvoldoende communiceren. Het lijkt erop dat hij niet bereid is om deze mega desinvestering toe te geven, wat leidt tot tunnelvisie, arrogantie en niet luisteren naar zijn directe omgeving. Wat hij in oorsprong heeft neergezet is een prestatie van formaat, en verdient alle lof. Maar hij is geen strategisch leider als het gaat om het operationaliseren van JET in een goed lopend en winstgevend bedrijf, en in een klimaat waar het bedrijf met forse problemen kampt. Tijd voor een "regime change".

Desondanks houdt ik mijn stukken JET vast. En probeer een beetje bij te verdienen met geschreven calls. Geduld geduld geduld, maar het houdt een keer op.