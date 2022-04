ASML haalt eigen outlook in het eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in de eerste drie maanden van 2022 de eigen outlook gehaald, zoals ook verwacht. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie. De omzet van ASML kwam uit op 3,5 miljard euro. Dat is aan de bovenkant van de bandbreedte van 3,3 tot 3,5 miljard euro waarop ASML vooraf rekende. Bij een brutomarge van 49,0 procent, in lijn met de circa 49 procent waarop ASML rekende, behaalde het bedrijf een nettowinst van 695 miljoen euro. Een kwartaal eerder verdiende het bedrijf 1,8 miljard euro op een omzet van krap 5 miljard euro. ASML haalde afgelopen kwartaal voor 7,0 miljard euro aan orders binnen. Daarvan komt 2,5 miljard euro voor rekening van de EUV-technologie. Ook de orders voor DUV noemde ASML "erg sterk". Outlook "De vraag naar onze systemen blijft groter dan onze huidige productiecapaciteit", zei CEO Peter Wennink woensdag in een toelichting. Voor het tweede kwartaal mikt ASML op een omzet van 5,1 tot 5,3 miljard euro met een brutomarge van 49 tot 50 procent. In heel 2022 zal de omzet met circa 20 procent stijgen, verwacht ASML nog steeds. Dit is inclusief de impact van de brand in Berlijn in januari. Verschillende analisten wezen er al op dat de omzetgroei dit jaar onderliggend rond de 25 procent zal liggen. ASML test tegenwoordig op locatie van de klant en daardoor kan omzet pas met een vertraging geboekt worden. Dit jaar ligt de capaciteit voor EUV op 55 machines en in 2023 wordt dit uitgebreid naar 60 stuks. Afgelopen jaar verkocht ASML 42 EUV-systemen. In 2025 dacht ASML op een omzet te zitten tussen de 24 en 30 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. Ook liet ASML al weten na 2025 "significante groeikansen te zien" en tussen 2020 en 2030 een jaarlijkse omzetgroei van circa 11 procent te verwachten voor zijn systemen en diensten. Woensdag zei Wennink de scenario's voor 2025 en de groei daarna te zullen herzien in de tweede jaarhelft, "in het licht van de vraag en onze plannen om de capaciteit te vergroten". "We maken actief werk van een significante uitbreiding van onze capaciteit, samen met onze toeleveranciers", voegde de topman toe. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.